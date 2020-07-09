Эксперты по кибербезопасности рассказали о новых мошеннических схемах

В недавно опубликованном аналитическом исследовании ThreatZone 2020: не дожидаясь бури" эксперты по кибербезопасности Сбербанка и компании BI.ZONE подтвердили опасения о том, что цифровизация всех сфер жизни ведет к увеличению количества киберпреступлений. Вынужденный переход на активное использование цифровых каналов стал причиной появления новых угроз и мошеннических алгоритмов как в отношении обычных граждан, так и субъектов бизнеса и даже государственных структур.

По данным исследования, уже в первом квартале 2020 года в России количество киберпреступлений выросло на 84% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Только в Сбербанке с начала года было зафиксировано более 1,3 миллиона жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Каждое второе хищение со счетов совершалось через мобильное устройство.

Большинство мошеннических схем сегодня связано с опасениями людей за свою жизнь и здоровье из-за коронавируса. Злоумышленники предлагают зарегистрироваться на специальном сайте или установить приложение на телефон, чтобы попасть на недорогое или даже бесплатное обследование на COVID-19 Они также рассылают письма от имени производителей средств защиты с предложением купить маски и антисептики по очень выгодной цене. Такие письма содержат ссылки на сайты-ловушки, где требуется заполнить анкету или форму заказа и указать номер банковской карты - так мошенники получают доступ к персональным данным и счетам. Кроме того, необдуманные действия могут повлечь заражение устройства вирусом.

Защититься от подобного мошенничества несложно: установите на телефон и компьютер надежный антивирус с опцией антиспама, не скачивайте сомнительные приложения и не переходите по непроверенным ссылкам. Помните, адресная строка сайта должна начинаться с https:// и иметь значок в виде закрытого замка - только в этом случае соединение будет защищено. И все же, перед тем, как указать свои персональные данные и реквизиты банковской карты, убедитесь в безопасности своих действий, проверив в интернете информацию о компании или онлайн-магазине.

Похожим образом действуют мошенники, которые от имени социальных служб или Пенсионного фонда России предлагают гражданам получить различные компенсации. Это может быть возврат денег за путевку или авиабилеты, пособие на детей или по безработице и другие якобы компенсационные выплаты. Важно помнить, что любое взаимодействие с государственными службами осуществляется через портал госуслуг или на официальных сайтах соответствующих органов (налоговой службы, соцзащиты, Пенсионного фонда и др.) Вас также должны насторожить требования заполнить анкету с указанием персональных данных и банковских реквизитов, установить на телефон приложение, заплатить комиссию. Обязательно проверяйте адрес сайта в строке браузера, чтобы не перейти на сайт-двойник, созданный мошенниками: кликните правой кнопкой по ссылке и вы увидите реальный адрес страницы.

Одна из распространенных схем обмана – сбор средств на благотворительность. В период пандемии деньги собирают в поддержку врачей, для помощи больным, на лекарства и аппараты ИВЛ. Чтобы ваши средства действительно дошли до адресата, внимательно проверьте, кому вы отправляете средства. У действующих фондов есть официальные сайты и страницы в соцсетях, где размещены банковские реквизиты и публикуются отчеты о расходовании средств. На карты частных лиц переводы тоже надо делать крайне осторожно, убедившись, что человек действительно существует и нуждается в помощи. В этом помогут соцсети или рекомендации общих знакомых.

«Классикой жанра» остаются звонки мошенников, которые представляются сотрудниками неких мониторинговых центров или службы безопасности банка. Многие теряются, когда злоумышленники называют их по имени и отчеству, сообщают детали недавних покупок. Этим и пользуются мошенники, заставляя жертву поверить в правдивость своих слов.

В момент такого разговора очень важно внимательно выслушать собеседника и понять, чего он хочет. Настоящий сотрудник банка, в отличие от «липового», никогда не будет спрашивать у вас секретные данные карты (трехзначный CVV- и CVC-код с оборотной стороны, пин-код, пароли из смс или от личного кабинета банка). Он также не предложит вам перевести деньги на некий резервный счет, чтобы уберечь их от мошенников (настаивают на подобном только злоумышленники). В таких случаях лучше сразу прервать разговор и перезвонить в банк, чтобы проверить информацию. Номер телефона кредитной организации вы найдете на оборотной стороне пластиковой карты. Его рекомендуем внести в адресную книгу, и, если вам будут звонить мошенники, звонок не будет определен. Кроме того, проверить вызывающие сомнение номер телефона или страницу в сети можно на сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность».

«Данным ресурсом может воспользоваться любой житель России, для этого необязательно являться клиентом Сбербанка. По результатам проверки данных пользователю дается оценка потенциального риска и соответствующие рекомендации. Ресурс также позволяет делиться с банком информацией о мошеннических сайтах или номерах телефонов, с которых звонили злоумышленники. Эти данные впоследствии передаются в заинтересованные экспертные организации для проведения профилактических мероприятий», - отмечает управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Усложнить мошенникам задачу возможно только совместными усилиями правоохранительных органов, банковских структур и граждан. Для этого от нас требуется немного: соблюдать довольно простые правила кибербезопасности, проводить регулярные разъяснительные беседы с пожилыми родственниками и сообщать о подозрительных ситуациях в свой банк и в полицию.