«Оформите скидочную карту». Как мы помогаем мошенникам себя обманывать
Заголовки сайта «Петрозводск говорит» только за одну неделю. «Жителя Прионежья обманули телефонные мошенники». Лжесотрудники банка умудрились оформить на карельского пенсионера кредит. «Интернет-мошенники обманули двух жительниц Карелии». Общение в соцсетях закончилось для обеих женщин серьезными финансовыми потерями. «Мошенники оригинально обманули жителя республики». Мужчина, заказавший в интернет-магазине дорогой ошейник для собаки, неожиданно приобрел книги…
Подобных сообщений в СМИ – тысячи и тысячи. Жителей республики обманывают на огромные суммы. Как ни странно, потоки подобной информации ничуть не сокращают ни количество мошенников, ни количество граждан, которые позволяют себя обманывать.
Именно – позволяют. Поскольку в подавляющем большинстве поведение жертвы мошенничества – это просто приглашение к обману.
Спросите себя: как часто вы где-то оставляете номер своего телефона?
Вот вы регистрируетесь на каком-то интернет-сайте. Вот оставляете отзыв в интернет-магазине. Вот вас подкупает обещание прислать бесплатный образец. В магазине или в аптеке вам предлагают оформить дисконтную карту и сулят астрономические скидки. Тут пишем номер телефона, тут адрес, тут и то, и другое… Отдаете ли вы себе отчет в том, куда могут попасть все эти ваши данные, кто и как может ими воспользоваться? И главное, понимаете ли, что могут мошенники узнать о вас по, казалось бы, скупым сведениям, которые вы где-то указали?
В связи с этим интересную историю опубликовал недавно РБК. Журналист американской газеты «Нью-Йорк Таймс» Брайан Чен решил выяснить, какую информацию о нем можно узнать по одному только номеру телефона. Для этого он обратился в компанию, которая занимается компьютерной безопасностью. Введя номер Брайана в общедоступную телефонную базу, специалисты всего через час составили на него практически полное досье.
Имея всего лишь номер телефона, им удалось узнать его адрес, площадь квартиры и даже сумму налогов, которые он платит. Они выяснили, где журналист жил раньше, какой недвижимостью владел в прошлом, сумму ипотеки, его прошлые телефонные номера, полные имена его родственников, их городские номера, а также информацию об отсутствии судимостей.
Надо ли говорить, что среди жуликов тоже немало отличных специалистов в вопросах добывания компьютерной информации? И можете себе представить, как они могут распорядиться вашими данными.
Прежде всего, они смогут сбросить пароли, ответив на секретные вопросы и назвав девичью фамилию вашей матери или предыдущий адрес, по которому вы проживали. Хакеры могут перенести номер на другую сим-карту, сообщив оператору вашу личную информацию для подтверждения, а потом взломать аккаунты. Ситуация может дойти до того, что преступники начнут шантажировать вас или ваших близких.
Брайан Чен советует оценить все риски и постараться как можно реже оставлять где бы то ни было свой номер телефона. Этот совет как никогда актуален для всех нас.