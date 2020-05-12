Грузовик жестко столкнулся с легковушкой в Петрозаводске

Очередная дорожная авария произошла в столице Карелии утром в 7:47 12 мая. Две автомашины, грузовик и легковой автомобиль, столкнулись на пересечении улиц Нойбранденбургская и Ключевая.

«12.05.2020 года в 07:49 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (11 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская - ул.Ключевая»,

- сообщается в сводке МЧС.

Информация о пострадавших уточняется. Произошедшую аварию запечатлели онлайн-камеры компании «Ситилинк».