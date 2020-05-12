12 мая 2020, 16:33
Грузовик жестко столкнулся с легковушкой в Петрозаводске
Два автомобиля не смогли разъехаться на пересечении улиц Нойбранденбургская и Ключевая
Очередная дорожная авария произошла в столице Карелии утром в 7:47 12 мая. Две автомашины, грузовик и легковой автомобиль, столкнулись на пересечении улиц Нойбранденбургская и Ключевая.
«12.05.2020 года в 07:49 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (11 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская - ул.Ключевая»,
- сообщается в сводке МЧС.
Информация о пострадавших уточняется. Произошедшую аварию запечатлели онлайн-камеры компании «Ситилинк».