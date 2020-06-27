Жительница Карелии в канун дня рождения попалась на удочку мошенников

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 40-летняя жительница Прионежского района. Женщина подробно рассказала в полиции, как лишилась денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, за два дня до ее дня рождения в соцсети ей написала незнакомка. Собеседница рассказала, что к празднику жительнице Карелии положен бонус от банка в размере 2,5 тысячи рублей. Наша землячка обрадовалась такому подарку.

Женщина прошла по ссылке и ввела данные своей карты в некой онлайн-анкете. Таким образом, жительница Прионежья вручила свои персональные данные мошенникам. Далее с ее счета были списаны 19 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту происшествия и призывает жителей республики быть бдительными при общении в Интернете. Свои персональные данные нельзя предоставлять никому.