27 июня 2020, 10:19
Происшествия

Посетителей ТРЦ «Макси» эвакуировали в Петрозаводске

К крупному торговому комплексу карельской столицы прибыли пожарные машины

Сегодня в районе 10 утра в Петрозаводске были экстренно эвакуированы посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра «Макси», расположенного на проспекте Ленина. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили очевидцы происшествия.

На место прибыли машины пожарно-спасательных частей карельской столицы. Выяснилось, что в здании сработала пожарная сигнализация.

Тревога оказалась ложной. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в МЧС по РК.

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