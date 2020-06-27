Посетителей ТРЦ «Макси» эвакуировали в Петрозаводске

Сегодня в районе 10 утра в Петрозаводске были экстренно эвакуированы посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра «Макси», расположенного на проспекте Ленина. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили очевидцы происшествия.

На место прибыли машины пожарно-спасательных частей карельской столицы. Выяснилось, что в здании сработала пожарная сигнализация.

Тревога оказалась ложной. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в МЧС по РК.