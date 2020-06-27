27 июня 2020, 10:10
Происшествия

Пожар вспыхнул ночью в жилом доме в Петрозаводске

18 специалистов пожарно-спасательных частей карельской столицы тушили возгорание на улице Мурманской

Сегодня ночью в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме №17 по улице Мурманской. Огонь вспыхнул в 1:13.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РК, на место выехали пять единиц техники и 18 сотрудников пожарно-спасательных частей города. Возгорание было ликвидировано в 1:22.

Информации о последствиях ЧП и возможных жертвах пока нет.

Напомним, вчера поздним вечером в центре Петрозаводска загорелся частный гараж, расположенный на улице Куйбышева. Очевидцы сняли инцидент.

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Петрозаводск
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Пожарные
МЧС