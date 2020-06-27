Автомобиль сбил маленького ребенка в Петрозаводске

Днем 26 июня в Петрозаводске на улице Зеленой, у дома №10 произошла авария с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным ведомства, 33-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд во дворе на шестилетнюю девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Девочке была оказана медицинская помощь.

В ГИБДД призвали родителей не отпускать детей младше 10 лет гулять самостоятельно во дворах. Маленькие дети не могут полностью осознавать опасности и принимать быстрые решения, напомнили инспекторы.