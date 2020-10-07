Крупную сумму в валюте выманили мошенники у петрозаводчанки

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 44-летняя горожанка, которая заявила, что средства с ее банковского счета похищены, сообщает МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что ей проступил звонок с незнакомого номера. Человек представился работником банка, в котором хранятся ее сбережения. Он спросил, меняла ли женщина номер мобильного телефона, привязанный к личному кабинету и потребовал подтвердить операцию.

Петрозаводчанка таких манипуляций не совершала, о чем и ответила звонившему. Тогда тот сообщил, что, возможно, её телефон был взломан и нужно для проверки скачать специальную антивирусную программу.

Следуя инструкциям, женщина установила на телефон незнакомую ей программу удаленного доступа и предоставила информацию с экрана лже-сотруднику банка. Тот получил доступ к телефону петрозаводчанки и перевел все средства на неизвестный счет.

Таким образом, жительница карельской столицы потеряла 4 000 рублей и 2 800 евро, что в общей сумме составляет около 258 000 рублей. Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

В настоящий момент сотрудниками УМВД России по Петрозаводску проводится проверка по данному факту.

Примечательно, что женщина неоднократно слышала о подобных случаях мошенничества, но, когда позвонили ей, растерялась и поддалась панике.

Полиция Карелии напоминает: если от вас требуют подтвердить операцию, которую вы не совершали, то настоящему работнику банка достаточно ответить «нет». Если вас требуют назвать пароли, установить приложение, взять кредит и т. д. – это мошенники. Разговаривать с ними не нужно. Не бойтесь быть невежливыми и неудобными с аферистами, которые хотят похитить ваши средства. Просто повесьте трубку.