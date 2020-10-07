Жителя Прионежья оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Участковым уполномоченным полиции Прионежского района привлечен к административной ответственности 44-летний житель одного из сел, сообщается в паблике «Полиция Прионежского района».

Мужчина выложил на странице в социальной сети свою фотографию, где видна рука с татуировкой в виде нацистской символики.

Страница селянина находилась в свободном доступе, и при мониторинге сети «Интернет»,

проведенном в мае этого года прокуратурой Прионежского района, фото с нацистской татуировкой было обнаружено.

Действие сельского жителя является административным правонарушением, так как публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики запрещена федеральным законом и влечет административную ответственность по ст.20.3 ч.1 КоАП РФ (Федеральный закон от 19.05.1995 №80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»).

Прионежским районным судом за публичную демонстрацию нацистской символики мужчине назначен штраф – 1000 рублей.