Завтра трассу «Кола» перекроют на два часа у Лодейного Поля

В четверг, 8 октября, вниз по реке Свирь пройдет яхта «Петр-I», сообщает сайт online47.ru со ссылкой на пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что движение для автомобильного транспорта на участке трассы «Кола» будет перекрыто в период с 08:50 до 10:50 утра.

«В период с 08:50 до 10:50 для прохода вниз по реке яхты «Петр-1» с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области»,

– пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Автомобилистам, двигающимся с севера в сторону Санкт-Петербурга, предлагается учесть это обстоятельство при планировании поездки.