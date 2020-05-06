Таксист решил отвезти «силовика» в аэропорт и лишился крупной суммы

В полицию Петрозаводска обратился 51-летний мужчина с заявлением, что в понедельник, 4 мая, у него похитили 30 000 рублей.

Оказалось, он работает таксистом и в первой половине дня получил вызов от сотрудника силового ведомства на поездку в аэропорт.

«При этом он обратился к водителю еще и с личной просьбой: пополнить счета двух мобильных телефонов на 15 000 рублей каждый, и по пути купить презент, коньяк и конфеты, для начальника. Все расходы обещал компенсировать»,

- сообщают полицейские.

В ведомстве сообщают, что мужчина не заподозрил неладного, выполнил все, о чем просил «силовик» и поджидал клиента у ведомственного здания.

Из здания никто не вышел, на звонки не отвечал. В полиции сообщают, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Краснодарском крае.

По заявлению проводится проверка.