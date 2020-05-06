Бездомный горожанин оставил петрозаводчанку без денег

Петрозаводчанка лишилась двух банковских карт и накоплений на них. Выяснилось, что имуществом потерпевшей воспользовался мужчина без определенного места жительства, сообщает МВД Карелии. Украв пластик, злоумышленник обналичил 74 тысячи рублей.

Оказалось, что 42-летний мужчина заглянул в гости в одну из коммунальных квартир столицы Карелии. Во время застолья он решил прогуляться по чужому жилищу и заглянул в одну из комнат. Внимание злоумышленника привлекли банковские карты, лежавшие на тумбочке. Примечтательно, что на пластике были указаны пин-коды.

Позднее мужчина снял деньги и потратил их на шопинг: купил себе алкоголь, продукты питания и одежду. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.