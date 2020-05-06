ГИБДД ловит велосипедистов, нарушающих ПДД в Петрозаводске

За минувшие сутки в Петрозаводске 7 велосипедистов привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают основные требования ПДД для велосипедистов.

– Вы обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофоров, знаков и разметки.

– Если вы двигаетесь на велосипеде по краю проезжей части, то на светофорах, как и все водители, останавливайтесь перед стоп-линией или перед пересекаемой проезжей частью, не создавая помех пешеходам, ожидайте включения разрешающего (зеленого) сигнала светофора.

– Водитель транспортного средства – и велосипеда тоже – обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

– Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

– Если в процессе движения причиняется вред здоровью, например, пешеходов – это дорожно-транспортное происшествие. В этом случае водитель, причастный к нему, обязан, прежде всего, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.

– Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Фото Антона Данилова с «ДТП Петрозаводска и Карелии»