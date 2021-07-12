Петрозаводчанин, спасая сбережения, отдал почти полмиллиона аферистам

Неизвестные убедили жителя Карелии в том, что его сбережения в опасности. 58-летний петрозаводчанин поверил им на слово, о чем потом сильно пожалел.

Мужчина обналичил 171 тысячу рублей, а 300 тысяч взял в кредит. Все эти деньги он затем перевел на продиктованные незнакомцем счета. Спустя какое-то время петрозаводчанин связался с аферистом, чтобы узнать, когда ему вернут деньги. В ответ он услышал: «Никогда. Вас обманули мошенники», рассказали в полиции.

Сотрудникам МВД потерпевший рассказал, что знал о схемах обмана, но незнакомцы были очень убедительны, и он последовал их инструкциям. Проводится проверка.

Как мы рассказывали ранее, за полгода в столице Карелии было зафиксировано 848 дистанционных краж и эпизодов мошенничества. Раскрыто только 89 преступлений. Петрозаводчане лишились более 28 миллионов рублей. (фото rskrf.ru)