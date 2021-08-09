Мошенники нажились на желании петрозаводчанки обзавестись собакой

36-летняя петрозаводчанка решила обзавестись собакой породы бигль. На сайте объявлений она увидела предложение о продаже собаки за 13 тысяч рублей. Предложение показалось заманчивым, и женщина связалась с продавцом по указанному номеру. Тот в свою очередь перенес общение в мессенджер.

В ходе переписки женщина узнала, что собака находится в Санкт-Петербурге, и требуется заплатить одну тысячу рублей за ее перевозку. Собеседник отправил покупательнице из Карелии фотографии и видео с питомцем, а затем ссылку для оплаты.

Петрозаводчанка кликнула по ней, ввела реквизиты банковской карты. В итоге у нее мгновенно списали 14 тысяч рублей. Женщина попыталась вновь выйти на связь с продавцом, но ее звонки и сообщения остались без ответа. Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. (фото givnost.ru)