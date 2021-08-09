Лихач в Петрозаводске врезался в три машины, бросил свою и скрылся

Вечером 8 августа от действий неизвестного гонщика пострадали как минимум три автомобиля. В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщили, что в машины въехала на большой скорости отечественная легковушка.

Авария случилась примерно в 21:50 около дома № 3 по улице Зеленой. Машины повредил серебристый ВАЗ 2112.

Он протаранил Opel и Lada, а потом задел Nissan. Водитель бросил машину и скрылся с места ДТП. Автомобиль нарушителя нашли позднее в соседнем дворе.

Горожанин пишет, что ВАЗ 2112 задел машины правой стороной. Но на автомобиле есть многочисленные вмятины и притертости также слева. Так что не исключено, что повреждено больше машин.

Автор публикации написал, что жители района должны присмотреться к своим авто. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте