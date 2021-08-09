Юный житель Прионежья обокрал мать друга, когда семья легла спать

Молодой человек в Прионежском районе украл деньги у матери своего лучшего друга. В УМВД РФ по Карелии сообщили, что 19-летний юноша унес их из дома, в котором часто гостил.

Женщина обнаружила, что в тумбочке нет денег, которые она накануне туда положила. Собираясь за продуктами в магазин, 44-летняя сельчанка недосчиталась 4 200 рублей.

Она знала, что родные не брали денег, поэтому предположила, что их забрал кто-то из ее знакомых. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники угрозыска быстро нашли вора.

Оказалось, что кражу совершил друг сына женщины. Он часто бывал в их доме, знал, где семья хранит деньги. Когда его лучший друг и мать легли спать, юноша унес наличность.

Украденное он потратил на продукты и сигареты. Правда, когда его вычислили, обязался все вернуть. Возбуждено уголовное дело. // Фото: Romi_Lado/Pixabay