09 августа 2021, 11:46
Десятки рыбин и икра - браконьеры задержаны в Карелии
Четверых подозреваемых в незаконной добыче водных биоресурсов задержала рыбоохрана и ОМОН
Жителей Калужской и Московской областей, Карелии заподозрили в браконьерстве. Нарушителей задержали сотрудники рыбоохраны и ОМОН.
Четверо подозреваемых в браконьерстве были задержаны в одном из районов Карелии. У них изъяли 125 хвостов рыбы и икру. Ущерб оценили примерно в 240 тысяч рублей.
Подозреваемых в незаконной добыче водных биоресурсов передали полиции. (фото пресс-центр Росгвардии по РК)