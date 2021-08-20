Житель Карелии оформил кредит на 600 тысяч и отдал деньги мошенникам

Телефонные мошенники обманули 52-летнего жителя Медвежьегорского района, который в итоге разговоров с неизвестными остался должен банку. Потерпевший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Аферисты действовали по традиционной схеме. Лжебезопасник в разговоре с жителем Карелии сообщил о несанкционированных списаниях и неких действиях с его счетом в банке. Незнакомец убедил мужчину пойти в банк, срочно оформить кредит, деньги обналичить и перевести на «безопасный» или «резервный» счет. Мужчина провел 40 операций, чтобы перевести 600 тысяч рублей, рассказали в МВД.

На следующий день мужчине снова позвонили неизвестные. Лжеработники банка убеждали его взять новые кредиты на максимально возможную сумму и также перевести деньги на некие счета. В тот момент мужчина понял, что общается с обманщиками. (фото velikorodov94, pixabay.com)