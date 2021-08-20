Четыре автомобиля столкнулись в Петрозаводске

19 августа в Петрозаводске на Лесном проспекте произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения ГИБДД.

Инцидент произошел в 15:25. По данным ведомства, 24-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабия» со стажем управления один год неправильно выбрала скорость и совершила столкновение с автомобилем «Ситроен» под управлением 29-летней девушки. «Ситроен» отбросило на «Хендай», также в аварии поучаствовал автомобиль «Мицубиси».

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Позже водитель «Ситроен» обратилась в БСМП за помощью. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото ГИБДД