20 августа 2021, 09:52
Четыре автомобиля столкнулись в Петрозаводске
Молодая автоледи устроила аварию на Лесном проспекте
19 августа в Петрозаводске на Лесном проспекте произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения ГИБДД.
Инцидент произошел в 15:25. По данным ведомства, 24-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабия» со стажем управления один год неправильно выбрала скорость и совершила столкновение с автомобилем «Ситроен» под управлением 29-летней девушки. «Ситроен» отбросило на «Хендай», также в аварии поучаствовал автомобиль «Мицубиси».
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Позже водитель «Ситроен» обратилась в БСМП за помощью. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото ГИБДД