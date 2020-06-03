Карельского пенсионера обманул лжесотрудник Пенсионного фонда

Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранителей, жители Карелии продолжают верить мошенникам. Так, одной из последних жертв телефонного афериста стал 70-летний житель города Кондопога, сообщает пресс-служба карельского МВД.

Неизвестный, который позвонил пожилому мужчине, представился работником Пенсионного фонда. Он рассказал, что после проведения некоего перерасчета кондопожанину полагается 2 800 рублей.

Обрадованный мужчина незамедлительно сообщил ему код доступа к личной информации, поступивший из банка. С его банковской карты тут же исчезли 7 777 рублей.