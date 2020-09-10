Мошенники лишили крупной суммы 89-летнюю жительницу Петрозаводска

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 89-летняя жительница Петрозаводска. Пожилую женщину обманули по классической схеме, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и напугал горожанку тем, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Звонивший уверял, что пострадать могут и накопления женщины, назвал ей банкомат, с которого необходимо снять деньги, и номер счета, на который их нужно переслать.

Пожилая горожанка вызвала такси и поехала из отдаленного района в центр. Она сняла в банкомате 300 тысяч рублей и перевела их туда, куда просил собеседник. Деньги ей обещали вернуть на следующий день, однако, в голову пенсионерки засели сомнения, и она решила обратиться в полицию.

Стражи порядка напоминают жителям республики, что следовать указаниям относительно банковского счета, полученным от незнакомцев, нельзя. Настоящие сотрудники банков так не работают.