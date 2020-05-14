Петрозаводчанка в день рождения лишилась семисот тысяч рублей

Свой шестьдесят первый день рождения жительница столицы Карелии, вероятно запомнит на всю жизнь или предпочтет не вспоминать вообще. Женщина лишилась 770 тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Как рассказала именинница полицейским, в день рождения ей пришло смс с номера, точно повторяющего банковский, в котором ей в честь праздника предлагались дополнительные бонусы. Перейдя по прикрепленной ссылке она поучаствовала в опросе, где помимо прочего указала все свои данные банковской карты.

После этого с карты женщины было списано 770 тысяч рублей.

Полиция не устает напоминать, что мошенники регулярно рассылают письма, замаскированные под сообщения от банка. Их цель - получить доступ к чужому счёту и украсть деньги.