14 мая 2020, 16:10
Полиция разыскивает драчуна в белой рубашке
Неизвестный избил одного из посетителей увеселительного заведения столицы Карелии
Карельская полиция разыскивает участника драки у одного из петрозаводских клубов. Неизвестный избил потерпевшего, причинив вред его здоровью.
Любую информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщать по телефону: +7-999-094-55-89. Конфиденциальность гарантируется.
Еще один молодой человек разыскивается в Петрозаводске за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-центр МВД по РК. Подробнее - здесь.