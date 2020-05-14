14 мая 2020, 16:10
Происшествия

Полиция разыскивает драчуна в белой рубашке

Неизвестный избил одного из посетителей увеселительного заведения столицы Карелии

Карельская полиция разыскивает участника драки у одного из петрозаводских клубов. Неизвестный избил потерпевшего, причинив вред его здоровью. 

Любую информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщать по телефону: +7-999-094-55-89. Конфиденциальность гарантируется.

Еще один молодой человек разыскивается в Петрозаводске за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-центр МВД по РК. Подробнее - здесь.

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Карелия
Петрозаводск
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