Полиция разыскивает драчуна в белой рубашке

Карельская полиция разыскивает участника драки у одного из петрозаводских клубов. Неизвестный избил потерпевшего, причинив вред его здоровью.

Любую информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщать по телефону: +7-999-094-55-89. Конфиденциальность гарантируется.

Еще один молодой человек разыскивается в Петрозаводске за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-центр МВД по РК. Подробнее - здесь.