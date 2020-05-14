Женщина набрала кредитов, используя документы знакомых мужчин

В Сегеже сотрудниками уголовного розыска установлена гражданка, подозреваемая в мошенничестве, сообщает пресс-центр МВД РК.

В начале марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что представители одной из микрофинансовых организаций требуют от него погасить заем, который он не брал. Вскоре с аналогичным заявлением обратился еще один гражданин.

Полицейские выяснили, что оба события связаны друг с другом и причастна к ним 37-летняя гражданка. Одному из заявителей женщина приходится супругой, с другим она познакомилась при обмене квартиры. Еще в январе прошлого года подозреваемая, располагая паспортными данными обоих потерпевших, тайно оформила на них микрозаймы в размере 5 000 рублей, а затем обналичила деньги и потратила. При этом, чтобы не выдать себя, она использовала чужие банковскую карту и телефон.

В настоящее время в отношении фигурантки двух уголовных дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Установлено, что на ее счету есть еще несколько попыток подобных деяний. По ним ведется отдельное производство.