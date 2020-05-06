06 мая 2020, 12:52
Молодой человек объявлен в розыск в Петрозаводске
Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан
Молодой человек разыскивается в Петрозаводске за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-центр МВД по РК.
«Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение гражданина, изображенного на фотографии. Он может быть причастен к краже мобильного телефона»,
– говорится в сообщении.
Всех обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого полиция просит звонить по телефонам: +7-953-532-49-59, +7-953-542-00-88.