06 мая 2020, 12:52
Общество

Молодой человек объявлен в розыск в Петрозаводске

Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан

Молодой человек разыскивается в Петрозаводске за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-центр МВД по РК.

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение гражданина, изображенного на фотографии. Он может быть причастен к краже мобильного телефона»,

– говорится в сообщении.

Всех обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого полиция просит звонить по телефонам: +7-953-532-49-59, +7-953-542-00-88.

 

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