Мошенники взяли кредит на жительницу Муезерского района и украли его

В поселке Муезерский 30-летняя женщина стала жертвой мнимых сотрудников безопасности банка, сообщает МВД по РК.

Женщина сообщила полиции, что в течение дня ей поступали звонки с различных телефонных номеров, якобы из банка.

В результате злоумышленники, которые представлялись работниками банка, получили доступ к личному кабинету заявительницы.

От женщины, по словам лжеработников банка, не требовалось совершать никаких действий, кроме одного – сообщить реквизиты карты и коды из поступающих sms-сообщений. Так, полученный кредит был выведен на другие счета несколькими траншами. Только спустя время женщина поняла, что стала жертвой телефонных аферистов и обратилась к правоохранителям.

Полиция Карелии предупреждает! В телефонной беседе никогда не сообщайте реквизиты карты и коды из сообщений. Передавая парольную информацию, вы предоставляете полный доступ к своим счетам и перестаете самостоятельно контролировать средства. В случае сомнений обращайтесь в банк лично по официальным телефонам организации.