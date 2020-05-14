Две жительницы Карелии поверили мошенникам и потеряли все свои деньги

Сразу две жительницы республики стали жертвами мошенников, орудующих в социальных сетях. Так, одна из них получила сообщение от своей знакомой в социальной сети. Та сообщила женщине о возможности получения единовременной выплаты для пенсионеров размером 2500 рублей. Жительница Карелии незамедлительно выслала своей приятельнице номер карты и код из смс-сообщения. После этого мошенник, взломавший аккаунт знакомой пенсионерки, моментально списал с банковской карты женщины 68 тысяч рублей.

Похожий инцидент произошел с петрозаводчанкой. Та также получила сообщение от своей знакомой из соцсети: та рассказала женщине, что банк в честь 75-летия Победы дарит клиентам 5 500 рублей. Женщина незамедлительно отправила собеседнице данные своей карты и лишилась более ста тысяч рублей. Позднее выяснилось, что аккаунт ее знакомой также был взломан.

«Незнание элементарных основ финансовой грамотности – первый шаг к тому, чтоб потерять средства. Помните, передача кому-либо данных карты вместе с одноразовыми цифровыми паролями из смс приравнивается к согласию на любые действия с вашими деньгами, хранящимися на счетах», - напомнили жителям республики в карельском МВД.