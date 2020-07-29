Неудача настигла сегежанку при покупке барабана

В полицию Сегежи обратилась 47-летняя сегежанка с заявлением о неудачной покупке и пропаже средств, сообщает МВД Карелии.

Оказалось, женщина решила приобрести барабанную установку, подыскала ее в интернете и договорилась с продавцом о покупке. Он прислал ей фото договора с транспортной компанией о доставке, по трек-номеру женщина убедилась, что товар поступил в компанию и перевела продавцу 20 тысяч рублей.

«Уже через 10 минут статус ее отправления изменился. В транспортной компании по телефону сообщили, что отправитель отказался от доставки и забрал товар. Тогда сегежанка пыталась связаться с продавцом, однако тот больше не отвечал ни по телефону, ни в мессенджере. Не растерявшись, она нашла «продавца» в социальной сети. И уже там он сообщил, что якобы денег не получил, потому и забрал товар. Женщина решила, что он – мошенник и обратилась в полицию»,

- сообщает МВД.

По данному факту проводится проверка.