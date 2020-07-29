Соседи спасли из горящего дома пенсионерку на юге Карелии

Соседи успели спасти из горящего дома пенсионерку на юге Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, во вторник в 23:07 на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что в поселке Хюмпеля на территории дачного кооператива «Земляничное» открытым пламенем горит деревянный дачный дом.На место происшествия по тревоге выехали пожарные из города Сортавала и поселка Хелюля.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то все деревянное строение было объято пламенем и в доме уже начала рушиться крыша. В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар заметили соседи, которые и сообщили о происшествии по телефону «01». Когда люди подбежали к горящему дому, то в окне они увидели его хозяйку. Но через дверь в дом было уже не попасть, путь преградил огонь. Разбив стекло, люди успели вытащить бабульку из горящего дома через окно.

Сейчас по данному пожару проводится проверка. По предварительным данным пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.