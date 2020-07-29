Медики борются за жизнь жителя Кондопоги, найденного на балконе

Пожарные успели спасти мужчину в Кондопоге, которого местные жители увидели на балконе без признаков жизни. Об этом нашему порталу рассказали очевидцы события.

По их словам, вчера – во вторник 28 июля – приблизительно в начале второго часа дня к одному из домов Кондопоги подъехали сотрудники пожарно-спасательной комнаты. Как стало известно чуть позже, им поступил звонок с информацией о том, что на балконе третьего этажа висит мужчина.

Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные сняли мужчину и передали его врачам скорой помощи.

Как стало известно нашему изданию, по первичным признакам пострадавший был уже мертв, но, когда его стали грузить на носилки, он подал признаки жизни. Врачи, не мешкая, вступили в борьбу за его жизнь и повезли мужчину в больницу.