Молодую жительницу Карелии обокрали с помощью соцсетей

Жительница одного из поселков Прионежского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что неожиданно для себя лишилась денег. Потерпевшая объяснила, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что женщина дает пользоваться своей банковской картой дочери. Девушке на днях написал в соцсети бывший одноклассник, попросивший помочь. Он сообщил, что не может провести платеж и предложил скинуть денег на карту матери своей знакомой, чтобы та провела нужную ему операцию. Девушка согласилась.

Далее на ее номер начали приходить коды в смс-сообщениях. Но одноклассник сказал, что это ошибка, и попросил переслать коды ему, якобы, чтобы во всем разобраться. Получив эту информацию, злоумышленник списал со счета 10 тысяч рублей.

Настоящий же одноклассник дочери потерпевший, зайдя в свой аккаунт в соцсети и прочитав переписку, понял, что его взломали, и попросил ничего не делать. Но было поздно.