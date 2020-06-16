Охранника будут судить за использование силы против детей

Сотрудник частного охранного предприятия предстанет перед судом за превышение должностных полномочий, сообщает прокуратура Карелии.

Выяснилось, что в августе 2019 года охранника вызвали в магазин, где продавцы задержали предполагаемого 11-летнего воришку. Прибыв на место, мужчина « применил физическую силу в отношении малолетнего, в результате чего ребенку были причинены физическая боль и кровоподтеки на лице и шее».

Кроме того, зная о том, что в отношении несовершеннолетних запрещено использование спецсредств, он надел браслеты на 16-летнего приятеля мальчика, «сдавив ему запястья рук и причинив физическую боль».

Уголовным законом за совершение каждого из двух преступлений предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.