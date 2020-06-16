Автомобиль сбил велосипедиста на трассе А-121 «Сортавала»

ДТП с участием велосипедиста произошло в Сортавальском районе Карелии на 262 км федеральной автодороги А-121 «Сортавала», сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В 17.20 37-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21114» совершил наезд на велосипедиста, который, двигаясь в попутном направлении, совершил поворот перед машиной в левую сторону. В ходе ДТП пострадал 64-летний велосипедист, ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что нарушение Правил дорожного движения, в частности выбор небезопасной скорости движения, несоблюдение дистанции и интервала между транспортными средствами, а также резкие маневры, может стать причиной аварийной ситуации.

Позаботьтесь о своей безопасности и о безопасности других участников дорожного движения.