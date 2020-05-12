Житель Петрозаводска перевел мошенникам более 400 тысяч рублей

Очередной жертвой дистанционных мошенников стал 50-летний житель Петрозаводска. Мужчина после общения со злоумышленниками лишился крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На телефон пострадавшего позвонили с трехзначного номера. Мужчина был уверен, что говорит с представителем банка. Тот напугал горожанина тем, что с его счетом происходит что-то странное, и предложил перевести деньги на резервные счета, которые были привязаны к телефонным номерам. Мужчина отправился к банкомату и добровольно перевел мошенникам 405 тысяч рублей.

Через три дня после этого петрозаводчанин решил прозвонить по тем самым номерам, но они оказались выключены. Тогда он и понял, что стал жертвой злоумышленников.

Полиция приняла заявление потерпевшего и проводит проверку.