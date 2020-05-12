Житель Петрозаводска снял с друга золотую цепочку

40-летний житель Петрозаводска был вынужден обратиться в полицию. Мужчина рассказал, что у него пропала золотая цепочка, ущерб был оценен в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как установили стражи порядка, пострадавший обнаружил пропажу после посиделок с друзьями, во время которых он сильно напился. Один из приятелей вызвался проводить его до дома, в это время и произошло преступление.

39-летний подозреваемый во всем признался и рассказал, что ему не составило труда снять цепочку с потерпевшего, поскольку тот буквально не стоял на ногах. После кражи украшение было сдано в ломбард за 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.