Мошенники убедили пенсионерку в Карелии купить «акции Санта Клауса»

В Петрозаводске пенсионерка отдала мошенникам 1 миллион 200 тысяч рублей. О случившемся 66-летняя женщина рассказала полиции. Стражи порядка организовали проверку.

В Интернете женщина наткнулась на яркое объявление, которое сулило легкий заработок с высоким доходом. Женщина позвонила по номеру из объявления. На том конце провода ей рассказали, что нужно вкладывать деньги на бирже и предложили «покупать акции Санта Клауса».

Аферисты убедили пенсионерку установить на телефон и компьютер программу удаленного доступа, выяснили персональные сведения и данные банковской карты. Чтобы получить деньги, мнимые консультанты убедили пенсионерку заплатить налог в 105 тысяч. В общей сложности мошенники похитили у нее 470 тысяч рублей, рассказали в МВД. Петрозаводчанка поняла, что ее обманули. Затем в Сети она наткнулась на другое объявление, которое обещало вернуть деньги, похищенные аферистами. Женщина откликнулась на него. Незнакомец пообещал все исправить и сказал, что небезопасно хранить накопления на обычных счетах.

Он убедил пенсионерку перевести деньги на «счета с высокой доходностью», которые на самом деле принадлежали мошеннику. Незнакомый благодетель убедил пенсионерку занять деньги или взять их в кредит и направить на покупки акций. Он также помог пенсионерке установить фейковое приложение, якобы для отслеживания роста несуществующей прибыли. Когда аферист «выкачал» из женщины все до копейки, он перестал отвечать на звонки. (фото balashover.ru)