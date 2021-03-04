Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в ночь на 2 марта в одном из многоквартирных домов карельской столицы. При локализации возгорания пожарные обнаружили тело 61-летней женщины, которая жила в горевшей квартире. Сейчас устанавливаются причины пожара и смерти пенсионерки.

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото region15.ru