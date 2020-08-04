Жительница Карелии подала объявление и потеряла более 500 тысяч рублей

В полицию Кондопоги обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что слышала о дистанционных мошенниках, но никогда не думала, что на их удочку попадется она сама. Но это произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что кондопожанка разместила объявление в Интернете о продаже мебели. Вскоре ей позвонил мужчина, пожелавший ее приобрести. Звонивший попросил женщину продиктовать ему данные карты, чтобы он мог перечислить нужную сумму. Через некоторое время выяснилось, что мужчина перевел женщине больше, чем нужно, и попросил вернуть лишние деньги. В итоге он так запутал продавца, что та перевела на незнакомые счета более 190 тысяч рублей.

На этом беды не закончились. Оказалось, что злоумышленник получил доступ к личному кабинету своей жертвы и оформил кредит на сумму 367 тысяч рублей. В итоге были похищены более 560 тысяч рублей из-за того, что кондопожанка назвала незнакомцу свою конфиденциальную информацию.

Полиция проводит проверку по факту обращения женщины.