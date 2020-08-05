Директор петрозаводской компании жестоко поплатился за любовь к театру

В дежурную часть петрозаводской полиции обратился 35-летний горожанин с заявлением об интернет-мошенничестве, сообщает МВД по РК.

В воскресенье мужчина спонтанно решил отправиться в театр. На одном из сайтов он выбрал подходящую постановку, заодно там же он прочитал, что этот петрозаводский театр якобы располагается на улице Пушкинской. Не подозревая ничего плохого, театрал купил билет на спектакль, который должен был состояться тем же вечером.

Прибыв на место, мужчина не смог отыскать вход в нужный ему очаг культуры. По указанному на сайте адресу театров никогда не существовало. Вновь войдя в интернет, житель карельской столицы обнаружил негативные отзывы и понял, что попался на уловку мошенников. Стоимость билета составила 3065 рублей.

В надежде спасти собственные средства, гражданин отправился в банк. Там ему сообщили, что средства переведены на счет физического лица, отменить операцию уже нельзя, и рекомендовали поделиться этой историей с полицейскими.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции Петрозаводска проводится проверка.