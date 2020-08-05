Инспекторы ГИМС ловили нарушителей на озерах Нигозеро и Сандал

Сотрудники инспекторского отделения центра ГИМС г. Кондопога провели патрулирование акватории озер Нигозеро и Сандал, сообщает МЧС Республики Карелия.

Во время патрулирования инспекторы проверили десять маломерных судов и провели два технических освидетельствования на пригодность МС к плаванию.

Выявлено два административных правонарушения по статье 11.10 КоАП РФ "Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах". На маломерных судах нарушителей отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов, их не хватало на всех пассажиров на борту.

С судоводителями и пассажирами, а так же гражданами, отдыхающими на воде, проведены профилактические беседы.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия обращает особое внимание всех судоводителей, что перед плаваньем необходимо постоянно проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми спасательными средствами.

Вот некоторые рекомендации, которые помогут избежать аварийных ситуаций:

- время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток;

- до выхода в плавание ознакомьтесь с прогнозом погоды и условиями на маршруте движения;

- перед выходом убедитесь в наличии необходимых документов (удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета) их лучше держать в непромокаемой упаковке;

- проверьте исправность и наличие аварийно спасательного оборудования и инвентаря, наличие спасательных жилетов по числу пассажиров и экипажа;

- проверьте аптечку (комплектность, срок годности) и средства первой необходимости, которые следует держать в непромокаемой упаковке;

- во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью (безопасная скорость - это выбранная скорость для данных условий и обстоятельств, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации);

- при необходимости движения в темное время суток проверьте исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.