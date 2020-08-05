Сын обокрал отца в Сегеже, а деньги поделил с приятелем

В дежурную часть полиции по Сегежскому району обратился 57-летний сегежанин, сообщает МВД по РК. Кто-то списал с его банковского счета 40 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых. Ими оказались 20-летний сын заявителя и его приятель. Молодые люди сознались в содеянном.

Они рассказали, что воспользовались мобильным телефоном заявителя. С помощью сервиса удаленного доступа они перевели средства на другой счет, а затем поделили деньги поровну.

Полицейским приятели пояснили, что совершили хищение, так как хотели праздно провести время, а средств не было. В итоге каждый потратил по 20 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи, совершенной с банковского счета. Один из подозреваемых уже частично возместил ущерб потерпевшему.