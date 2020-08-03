Интернет-мошенники в Карелии действуют по хорошо отработанной схеме

Еще две жительницы Петрозаводска обратились в полицию с заявлением о дистанционном мошенничестве, сообщает МВД по РК.

Одна из женщин продавала праздничное платье, другая – детскую коляску.

Схема хищения средств была откровенно шаблонной. Женщинам приходили сообщения в мессенджере с предложением приобрести предлагаемый товар, а после этого – ссылка для, якобы, совершения «безопасной» сделки.

Перейдя по ссылке, петрозаводчанки вводили данные своей банковской карты и лишились находящихся на ней средств.

Баланс одной из карт уменьшился на 10 150 рублей, а другой – на 8 120 рублей.

Полиция Карелии предупреждает: размещая свой товар на сайте интернет-объявлений помните, что с вами могут связаться мошенники. Не общайтесь с потенциальными покупателями в мессенджерах и социальных сетях. Не переходите по присланным ими ссылкам. Не вводите парольные данные своей банковской карты.