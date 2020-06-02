Жительница Карелии покупала путевку на юг и стала жертвой мошенников

47-летняя жительница Петрозаводска была вынуждена обратиться в полицию. Женщина рассказала, что хотела отдохнуть в Краснодарском крае, но нарвалась в Интернете на мошенников. Свою историю она поведала оперативникам, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, в соцсети она нашла объявление о горящих путевках и связалась с менеджером. Та попросила внести предоплату за тур в размере 6700 рублей и прислала ссылку на, якобы, безопасный сайт по переводу денег. Когда петрозаводчанка перевела нужную сумму, ей предложили купить еще более выгодный тур и внести еще 6700 рублей. Женщина сделала и это. Когда предложение повторилось в третий раз, горожанка поняла, что ее обманывают.

Потерпевшая обратилась в полицию. Стражи порядка проводят проверку по факту незаконного хищения средств. Правоохранители просят жителей республики максимально тщательно проверять информацию, полученную через Интернет.