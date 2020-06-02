02 июня 2020, 16:24
Происшествия

Женщина лишилась мобильного телефона после застолья с незнакомцами

Полиция завела уголовное дело о краже гаджета

35-летняя женщина лишилась мобильного телефона после застолья с компанией незнакомцев. Как рассказали в полиции, женщина вместе с подругой оказалась в компании незнакомых мужчин.

До ночи они выпивали, после женщина вызвала такси и уехала домой, однако в сумке не оказалось гаджета.

К краже оказался причастен один из новых приятелей потерпевшей. 36-летний ранее судимый мужчина сознался в содеянном и возместил ущерб. Тем не менее полицейские возбудили уголовное дело.

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Метки: 
Кража
мобильный телефон
новости петрозаводска
алкоголь
Полиция