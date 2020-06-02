02 июня 2020, 16:24
Женщина лишилась мобильного телефона после застолья с незнакомцами
Полиция завела уголовное дело о краже гаджета
35-летняя женщина лишилась мобильного телефона после застолья с компанией незнакомцев. Как рассказали в полиции, женщина вместе с подругой оказалась в компании незнакомых мужчин.
До ночи они выпивали, после женщина вызвала такси и уехала домой, однако в сумке не оказалось гаджета.
К краже оказался причастен один из новых приятелей потерпевшей. 36-летний ранее судимый мужчина сознался в содеянном и возместил ущерб. Тем не менее полицейские возбудили уголовное дело.