02 июня 2020, 15:43
Карельские пожарные помогли тушить горящие поля в Ленобласти
Огнеборцы из Олонца спасли лес возле деревни Андреевщина
1 июня специалисты пожарной части Олонца выезжали на помощь своим коллегам в деревню Андреевщина Лодейнопольского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Карельские пожарные помогли тушить сухую траву, вспыхнувшую рядом с населенным пунктом.
Ситуацию осложняло то, что пламя в любой момент могло перекинуться на расположенный неподалеку лесной массив. К счастью, худшего сценария удалось избежать.