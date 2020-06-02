Карельские пожарные помогли тушить горящие поля в Ленобласти

1 июня специалисты пожарной части Олонца выезжали на помощь своим коллегам в деревню Андреевщина Лодейнопольского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Карельские пожарные помогли тушить сухую траву, вспыхнувшую рядом с населенным пунктом.

Ситуацию осложняло то, что пламя в любой момент могло перекинуться на расположенный неподалеку лесной массив. К счастью, худшего сценария удалось избежать.