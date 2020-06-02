Двух водителей и пассажира наказали за не пристегнутые ремни

Сотрудники дорожной полиции Петрозаводска в ходе рейда по правилам перевозки детей выявили тех, кто игнорировал ремни безопасности. Мероприятие проходило возле торгового центра на Древлянке.

Как рассказали в ГИБДД, водители перевозили маленьких пассажиров по правилам. В машинах имелись детские удерживающие устройства. Но, между тем два водителя и пассажир были привлечены к административной ответственности за не пристегнутый ремень безопасности.

В Госавтоинспекции напомнили, что пункт 5.1 ПДД РФ предписывает пассажирам при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми. А пункт 2.1.2 обязывает водителя при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.