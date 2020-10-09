Мошенники провели ясновидящую, завладев ее деньгами с банковской карты

Продажа коляски в Интернете обернулась для петрозаводчанки потерей денег с банковской карты. Подробности очередного дистанционного мошенничества раскрыли в республиканском МВД.

46-летняя женщина разместила объявление о продаже. В популярном мессенджере ей пришло сообщение от потенциального покупателя, который попросил назвать ему номер банковской карты и парольную информацию для перевода денег. Затем незнакомец спросил у петрозаводчанки пароль из смс, который женщина назвала. В итоге она лишилась семи тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что о таких мошенничествах не слышала и была уверена, что все делает правильно. Жительница столицы Карелии добавила, что является ясновидящей и ее посетило видение. Со слов потерпевшей, теперь она знает, как выглядят мошенники. Женщина описала портреты аферистов и пообещала сообщить полиции, если «увидит» что-то еще. Пока же сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.