09 октября 2020, 08:29
Ругавшегося матом мужчину задержали в отеле в Петрозаводске
66-летнему гостю грозит административная ответственность за неподобающее поведение
Сотрудникам отеля в Петрозаводске потребовалась помощь росгвардейцев из-за одного из их постояльцев.
66-летний житель деревни Другая Река Прионежского района в состоянии алкогольного поведения ходил по коридорам и стучал кулаками по стенам. Вдобавок постоялец отеля нецензурно выражался и мешал работе персонала.
Пожилого мужчину задержали и передали полиции. Гостю карельской столицы грозит административная ответственность.