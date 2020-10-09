Ругавшегося матом мужчину задержали в отеле в Петрозаводске

Сотрудникам отеля в Петрозаводске потребовалась помощь росгвардейцев из-за одного из их постояльцев.

66-летний житель деревни Другая Река Прионежского района в состоянии алкогольного поведения ходил по коридорам и стучал кулаками по стенам. Вдобавок постоялец отеля нецензурно выражался и мешал работе персонала.



Пожилого мужчину задержали и передали полиции. Гостю карельской столицы грозит административная ответственность.