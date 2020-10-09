09 октября 2020, 08:29
Происшествия

Ругавшегося матом мужчину задержали в отеле в Петрозаводске

66-летнему гостю грозит административная ответственность за неподобающее поведение

Сотрудникам отеля в Петрозаводске потребовалась помощь росгвардейцев из-за одного из их постояльцев.

66-летний житель деревни Другая Река Прионежского района в состоянии алкогольного поведения ходил по коридорам и стучал кулаками по стенам. Вдобавок постоялец отеля нецензурно выражался и мешал работе персонала.

Пожилого мужчину задержали и передали полиции. Гостю карельской столицы грозит административная ответственность.

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новости петрозаводска
росгвардия
алкогольное опьянение
отель
постояльцы
Полиция
ругань