Петрозаводчанка за два дня отдала мошенникам почти миллион рублей

Жертвой дистанционных мошенников стала 59-летняя жительница Петрозаводска. В общей сложности за двое суток женщина лишилась почти миллиона рублей. Она рассказала полиции, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в течение двух дней петрозаводчанке названивали с московского номера. Женщину убедили, что с ее счетом происходят странные вещи, и заставили установить на телефон программу удаленного доступа. После этого со счета исчезли 288 тысяч рублей. Однако на этом злоумышленники не успокоились. Они выяснили, что у пенсионерки есть еще деньги, убедили ее обналичить 632 тысячи рублей и перевести их на 13 разных мобильных телефонов, которые были ей незнакомы.

Только после того, как женщина лишилась 920 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой преступников, и обратилась в полицию. Стражи порядка проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.